Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 21.45'teki çekilişlerin ardından 25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte 25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

25 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 15 - 39 - 40 - 43- 46