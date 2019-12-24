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Vapurdan ölüme

İstanbul'da Kadıköy-Eminönü hattında çalışan vapurdaki bir kadın, dün akşam Üsküdar Harem açıklarında denize düşerek hayatını kaybetti. Polis, sır olay hakkında araştırma başlattı.

Vapurdan ölüme
İstanbul'da Kadıköy-Eminönü hattında çalışan vapurdaki bir kadın, dün akşam Üsküdar Harem açıklarında denize düşerek hayatını kaybetti. Polis, sır olay hakkında araştırma başlattı.

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