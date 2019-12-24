Uzungöl'de 112 yapı imar barışına aykırı yapıldı. 95'inin yıkılması kararlaştırıldı. Ekipler düğmeye bastı. Beton yığınlarını tek tek ortadan kaldırdı. Uzungöl'de 112 yapı imar barışına aykırı yapıldı. 95'inin yıkılması kararlaştırıldı. Ekipler düğmeye bastı. Beton yığınlarını tek tek ortadan kaldırdı. Kaçak yapılar yerlebir.
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