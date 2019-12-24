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Muhabir dilenci kılığına girdi, 1 saatte 82 lira topladı

muhabiri , "Bir dilenci ne kadar para kazanabilir ki?" sorusuna yanıt aramak için dilenci kılığına girdi. önünde Eylül adını verdiği cemaatten para istedi. Yoldan geçenlerden de dilendi. Bir saatte 82 lira topladığını görünce, adeta şok geçirdi: Tam gün el avuç açsam, demek ki aylık 30 bin lira toplayabilirdim...

Vicdan ve cüzdan
CNN Türk muhabiri , "Bir dilenci ne kadar para kazanabilir ki?" sorusuna yanıt aramak için dilenci kılığına girdi. önünde Eylül adını verdiği oyuncak bebekle cemaatten para istedi. Yoldan geçenlerden de dilendi.

Bir saatte 82 lira topladığını görünce, adeta şok geçirdi: Tam gün el avuç açsam, demek ki aylık 30 bin lira toplayabilirdim...



'Vicdan Sömürenler' dosyası, 'te A'dan Z'ye programında ele alınacak.

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