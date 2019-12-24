Muhabir dilenci kılığına girdi, 1 saatte 82 lira topladı

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, "Bir dilenci ne kadar para kazanabilir ki?" sorusuna yanıt aramak için dilenci kılığına girdi. Fatih Cami önünde Eylül adını verdiği oyuncak bebekle cemaatten para istedi. Yoldan geçenlerden de dilendi.
Bir saatte 82 lira topladığını görünce, adeta şok geçirdi: Tam gün el avuç açsam, demek ki aylık 30 bin lira toplayabilirdim...
'Vicdan Sömürenler' dosyası, CNN TÜRK'te A'dan Z'ye programında ele alınacak.
Bir saatte 82 lira topladığını görünce, adeta şok geçirdi: Tam gün el avuç açsam, demek ki aylık 30 bin lira toplayabilirdim...
'Vicdan Sömürenler' dosyası, CNN TÜRK'te A'dan Z'ye programında ele alınacak.
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