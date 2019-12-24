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ile Tatlı Sert programındaki Avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti

Ünlü ceza , torunu 'u kaybetti. Yaşadığı acıyla şoka girdi. Kara haberi verdi: Rahmi Bey sekiz aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Başı sağolsun...

13 yaşındaki Deha milyonda bir görülen akciğer kanserine yakalandı. Kurtarılamadı...

Ünlü ceza , torunu 'u kaybetti. Yaşadığı acıyla şoka girdi. Kara haberi verdi: Rahmi Bey sekiz aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Başı sağolsun...



Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın daimi konuğu...



Deha, 'da toprağa verildi.

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