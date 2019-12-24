13 yaşındaki Deha milyonda bir görülen akciğer kanserine yakalandı. Kurtarılamadı...
Ünlü ceza avukatı Rahmi Özkan, torunu Deha Uğur'u kaybetti. Yaşadığı acıyla şoka girdi. Kara haberi Müge Anlı verdi: Rahmi Bey sekiz aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Başı sağolsun...
Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın daimi konuğu...
Deha, İstanbul'da toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.