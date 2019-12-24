2020 yılına girmek için geri sayım başladı. Milyonlarca sürücü ise ehliyet değiştirmek için gerekli belgeler neler ve ehliyet değiştirmek için son gün ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman? Sorusu milyonlarca sürücü tarafından sorgulanıyor. Ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar için randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.
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