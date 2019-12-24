Kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Milyonlarca vatandaş kimlik, pasaport ve ehliyet yenilemek için gerekli olan evrakları ve belgeleri merak ediyor. Son olarak bu arama Google'da trend olmuştu. Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor. Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

2020 yılına girmek için geri sayım başladı. Milyonlarca sürücü ise ehliyet değiştirmek için gerekli belgeler neler ve ehliyet değiştirmek için son gün ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman? Sorusu milyonlarca sürücü tarafından sorgulanıyor. Ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar için randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ HABERİN DEVAMI

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