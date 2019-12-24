Hollanda'da Türk kuaför, minibüsüyle tüm Avrupa'ya 'seyyar berber' hizmeti sunuyor Hollanda'da 28 yaşındaki Serdar Tetik, içini kuaför salonuna çevirdiği bir minibüs ile müşterilerinin ayağına gidip onları istedikleri yerde tıraş ediyor. Ülkede benzeri olmayan araçta, bir erkek kuaföründe olması gereken tüm ekipmanın yanı sıra müşterinin yakınları için televizyon ve oyun imkanı bulunuyor. Tetik, "Hollanda'ya farklı bir hizmet getirmek istedim ve projesini hazırladım" diye konuştu.

Hollanda'da 28 yaşındaki Serdar Tetik, içini kuaför salonuna çevirdiği bir minibüs ile müşterilerinin ayağına gidip onları istedikleri yerde tıraş ediyor. Ülkede benzeri olmayan araçta, bir erkek kuaföründe olması gereken tüm ekipmanın yanı sıra müşterinin yakınları için televizyon ve oyun imkanı bulunuyor. Tetik, "Hollanda'ya farklı bir hizmet getirmek istedim ve projesini hazırladım" diye konuştu. TÜM MANŞETLER