Bugünkü
Takvim

Dilek için 1 haftada 4 baba adayı

Antalya'da 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti.

1 kız 4 baba
Antalyalı Dilek Yakar (28), evlatlık olduğunu öğrendi. Ailesini bulmak istedi. Tam dört kişi arayıp "Ben senin babanım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDilek için 1 haftada 4 baba adayı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri