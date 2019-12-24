Dilek için 1 haftada 4 baba adayı

Antalya'da 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesinin peşine düşen Dilek Yakar'ı bir hafta içinde 4 kişi arayarak babası olduğunu iddia etti. Antalyalı Dilek Yakar (28), evlatlık olduğunu öğrendi. Ailesini bulmak istedi. Tam dört kişi arayıp 'Ben senin babanım' dedi.
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