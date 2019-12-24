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  • 24.12.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 20:11

Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişi aranıyor

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Adana'yı sağanak vurdu! 2 kişi kayboldu

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.

Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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