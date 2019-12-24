Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişi aranıyor

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçta bulunan 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.
Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
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