Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişi aranıyor Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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