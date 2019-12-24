Kadına şiddet bir kez daha hortladı. Olay dün Adana'da yaşandı. Neslihan Akıllı (34), erkek arkadaşı Murat K. (38) ile kendi kullandığı ciple yola çıktı. Murat K. kadının kendisini ve ailesini dolandırdığını ileri sürdü. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönen adam, Akıllı'nın dilini kesti. Çeşitli yerlerinden bıçakladı. Durumu fark eden vatandaşlar, saldırganı linç etmek istedi. Araya polis girdi.
Kadın "Arkadaşıma vurmayın yeter" diye tepki gösterdi. Hem şüpheli hem de kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadın "Arkadaşıma vurmayın yeter" diye tepki gösterdi. Hem şüpheli hem de kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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