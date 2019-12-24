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'da kan donduran olay! Kadın arkadaşının dilini kesti

'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı. Polisin kurtardığı şahıs ve kadın hastaneye kaldırıldı.

'Dil'imiz tutuldu
Kadına şiddet bir kez daha hortladı. Olay dün 'da yaşandı. Neslihan Akıllı (34), erkek arkadaşı Murat K. (38) ile kendi kullandığı ciple yola çıktı. K. kadının kendisini ve ailesini dolandırdığını ileri sürdü. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönen adam, Akıllı'nın dilini kesti. Çeşitli yerlerinden bıçakladı. Durumu fark eden vatandaşlar, saldırganı linç etmek istedi. Araya polis girdi.



Kadın "Arkadaşıma vurmayın yeter" diye tepki gösterdi. Hem şüpheli hem de kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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