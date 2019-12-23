Türkiye ile Ukrayna uzun bir süre önce vizeleri kaldırdı. Bunun üzerine yurdum erkekleri uçağa atladı. Soluğu Ukrayna'da aldı. Oradaki çeteler ise Türk turistlerin etrafını sardı. Güzel kadınları kullanarak, Türk erkeklerini soyup soğana çeviren sahtekarlar, son olarak eğlence mekanlarının broşürlerini Türkçe bastırdı. Broşürlerde ise "Ukrayna'nın güzel kızlarıyla masaj keyfi, üst düzey hizmet" yazmaktaydı.
Ülkeyi ziyaret eden sosyal medya fenomeni Zeynep Aydoğan ise bu broşürleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aydoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Türk erkeklerini uyardı: "Yolda yürürken yanıma bir adam yaklaştı. Bunu zorla verip gitti. Broşürdeki her şey Türkçe yazıyor. Erkekler dikkat etsin."
AMAN DİKKAT!
Ukrayna'daki çeteler, güzel kızları kullanarak Türk iş adamlarını tuzağa çekiyor.
Zeynep Aydoğan
Ülkeyi ziyaret eden sosyal medya fenomeni Zeynep Aydoğan ise bu broşürleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aydoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Türk erkeklerini uyardı: "Yolda yürürken yanıma bir adam yaklaştı. Bunu zorla verip gitti. Broşürdeki her şey Türkçe yazıyor. Erkekler dikkat etsin."
AMAN DİKKAT!
Ukrayna'daki çeteler, güzel kızları kullanarak Türk iş adamlarını tuzağa çekiyor.
Zeynep Aydoğan
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