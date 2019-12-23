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Trüfe e-ihale! Kilosu 6.300 TL'ye satılık

 Bakanlığı, 'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak. Piyasada kilosu 2 bin euro olan mantar için açık artırma 6 bin 300 liradan başlayacak

Trüfe e-ihale
Ticaret Bakanlığı, 'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak. Söz konusu trüf mantarları 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak. İhale 1 gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. 'nca gerekli analizleri yapılan ürünlerin bedelinin, ihaleden sonra 2 iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.



KİLOSU 6.300 TL'YE SATILIK
Operasyonla ele geçirilen mantarlar, bugün satışa çıkıyor. Açık artırma merakla bekleniyor.

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