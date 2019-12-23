Otobüste bayılan genç kızı şoför hastaneye yetiştirdi

Antalya'da dün halk otobüsüne binen 17 yaşındaki Eda Akgün, baygınlık geçirdi. Genç kızın fenalaşarak koltuktan düştüğünü gören yolcular, durumu şoför Ali Osman Hasır'a bildirdi. Hasır da dörtlüleri yakıp, genç kızı hastaneye yetiştirdi. Tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Serum verilen Eda Akgün, kendisini hastaneye götürenlere teşekkür etti. Araç sürücüsü Hasır ise "Ben sadece görevimi yaptım. Her insan aynı şeyi yapardı" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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