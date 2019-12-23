Kütahya'da 16 yaşındaki Nurettin protez koluna kavuştu

Kütahya'da, 4 yıl önce elini kıyma makinesine kaptıran Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım sonuç verdi. Ekşi için 2 günde 160 bin lira toplandı. Ekşi, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Artık hayal kurup, onların peşinden koşacağım" dedi.
- Yaşam
- 23.12.2019
- Gazete
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