Kütahya'da 16 yaşındaki Nurettin protez koluna kavuştu Kütahya'da, 4 yıl önce elini kıyma makinesine kaptıran Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım sonuç verdi. Ekşi için 2 günde 160 bin lira toplandı. Ekşi, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Artık hayal kurup, onların peşinden koşacağım" dedi.

Kütahya'da, 4 yıl önce elini kıyma makinesine kaptıran Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım sonuç verdi. Ekşi için 2 günde 160 bin lira toplandı. Ekşi, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Artık hayal kurup, onların peşinden koşacağım" dedi. TÜM MANŞETLER