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Kütahya'da 16 yaşındaki Nurettin protez koluna kavuştu

Kütahya'da, 4 yıl önce elini kıyma makinesine kaptıran Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım sonuç verdi. Ekşi için 2 günde 160 bin lira toplandı. Ekşi, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Artık hayal kurup, onların peşinden koşacağım" dedi.

Vatandaş el verdi
Kütahya'da, 4 yıl önce elini kıyma makinesine kaptıran Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım sonuç verdi. Ekşi için 2 günde 160 bin lira toplandı. Ekşi, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Artık hayal kurup, onların peşinden koşacağım" dedi.

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