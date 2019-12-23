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'da tavuk döner işine giren Muhammed Mustafa siparişlere yetişemiyor

, 10 yıl önce gittiği 'da döner işine girdi. sunduğu lezzet çok beğenilince siparişlere yetişemedi! Ortaklık teklifleri bile alan genç girişimci, "300'den fazla döner satıyoruz. Yoğunluk olduğunda önce gelenlerin ismini kaydediyoruz" dedi.

'Döner' sermaye
Muğlalı Muhammed Mustafa, 10 yıl önce gittiği 'da döner işine girdi. sunduğu lezzet çok beğenilince siparişlere yetişemedi! Ortaklık teklifleri bile alan genç girişimci, "300'den fazla döner satıyoruz. Yoğunluk olduğunda önce gelenlerin ismini kaydediyoruz" dedi.


Muhammet Mustafa

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