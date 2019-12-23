Muğlalı Muhammed Mustafa, 10 yıl önce gittiği Endonezya'da döner işine girdi. Seyyar tezgahta sunduğu lezzet çok beğenilince siparişlere yetişemedi! Ortaklık teklifleri bile alan genç girişimci, "300'den fazla döner satıyoruz. Yoğunluk olduğunda önce gelenlerin ismini kaydediyoruz" dedi.
Muhammet Mustafa
Muhammet Mustafa
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