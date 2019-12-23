Doktor tuvalet sapığı çıktı

Bartın'da 50 yaşındaki doktor K.Ü, yan daireye yeni taşınan iki üniversiteli genç kızın tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi. Genç kızlardan birisi ise dün tuvaletteki kamerayı fark etti. Durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler, doktor K.Ü'yü enseledi. Karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, savcılık tarafından salıverildi.
- Yaşam
- 23.12.2019
- Gazete
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