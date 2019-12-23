Bursa'da bir ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu
Bursa'da Nazmiye Yalı (82), bir ay önce esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Yaşlı kadın ağaçlık bir alanda ölü olarak bulundu. Yalı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'da Nazmiye Yalı (82), bir ay önce esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Yaşlı kadın ağaçlık bir alanda ölü olarak bulundu. Yalı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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