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Bahçelievler'de kan donduran ! Karısını öldürüp polise teslim oldu

Cezayirli Rached H, eşi ile ’ye geldi. ’a yerleşti. Ancak uzun süre iş bulamayınca cinnet getirdi. Karısını bıçakla katletti.

Sınırsız vahset
İstanbul Bahçelievler'de dün tüyler ürperten bir işlendi... Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. 52 yaşındaki eşi Mazouzi Fatiha ile gece boyu kavga etti. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. sabaha karşı karısını bıçakla katletti. Daha sonra da dışarı çıkıp, polise suçunu itiraf etti. Ardından ekiplerle beraber kirada oturdukları eve gitti. 'nın cesedi tabuta alınarak cenaze aracıyla adli tıp morguna gönderildi. Rached H'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi.



Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu belirtildi.

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