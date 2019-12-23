İstanbul Bahçelievler'de dün tüyler ürperten bir cinayet işlendi... Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. 52 yaşındaki eşi Mazouzi Fatiha ile gece boyu kavga etti. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. sabaha karşı karısını bıçakla katletti. Daha sonra da dışarı çıkıp, polise suçunu itiraf etti. Ardından ekiplerle beraber kirada oturdukları eve gitti. Mazouzi Fatiha'nın cesedi tabuta alınarak cenaze aracıyla adli tıp morguna gönderildi. Rached H'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi.
Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu belirtildi.
Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.