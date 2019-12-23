4 ayda 80 kilo verdi, oğlunu hayata bağladı

Antalya'da Servet-Zeliha Ergün çiftinin oğlu Poyraz (6), doğduktan üç gün sonra 'mavi ışık' diye bilinen 'Crigler- Najjar hastalığına yakalandı. İyileşmesi karaciğer nakline bağlıydı. Baba Ergün, 4 ayda 80 kilo verip oğlunu karaciğeriyle hayata bağladı. Hızla iyileşen Poyraz, bu yıl okula başladı. Bir yandan da evlerinin bahçesindeki tavuklarla ilgilenip yumurtaları topladı.
- Yaşam
- 23.12.2019
- Gazete
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