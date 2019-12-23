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4 ayda 80 kilo verdi, oğlunu hayata bağladı

'da Servet-Zeliha Ergün çiftinin oğlu (6), doğduktan üç gün sonra '' diye bilinen ' hastalığına yakalandı. İyileşmesi karaciğer nakline bağlıydı. , 4 ayda 80 kilo verip oğlunu karaciğeriyle hayata bağladı.

Yaşa poyraz
Antalya'da Servet-Zeliha Ergün çiftinin oğlu (6), doğduktan üç gün sonra '' diye bilinen ' hastalığına yakalandı. İyileşmesi karaciğer nakline bağlıydı. , 4 ayda 80 kilo verip oğlunu karaciğeriyle hayata bağladı. Hızla iyileşen Poyraz, bu yıl okula başladı. Bir yandan da evlerinin bahçesindeki tavuklarla ilgilenip yumurtaları topladı.



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