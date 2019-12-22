Yer: İzmit... Liseli genç, kaza kurşunuyla öldü

İzmit'te birlikte ders çalışan liseliler, silahla oynadı. T.K'nın elindeki tabanca ateş aldı. Ağır yaralanan ev sahibi Batuhan Demirhan (17) kurtarılamadı. Arkadaşı gözaltında... İzmit'te birlikte ders çalışan liseliler, silahla oynadı. T.K'nın elindeki tabanca ateş aldı. Ağır yaralanan ev sahibi Batuhan Demirhan (17) kurtarılamadı. Arkadaşı gözaltında... Batuhan Demirhan
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