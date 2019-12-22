6 bilen çıkmayınca 1 milyon 867 bin 761 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 6 bin 227 lira, 4 bilenler 79 lira, 3 bilenler ise 11 lira 90 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 867 bin 761 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 6 bin 227 lira, 4 bilenler 79 lira, 3 bilenler ise 11 lira 90 kuruş ikramiye alacak. 15-19-23-34-36-41
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