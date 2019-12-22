Dereye uçan araçta can pazarı yaşandı. Küçük kardeş, kucağında ağabeyinin cesedi ile 10 saat boyunca sesini duyuramadı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Mehmet (51) ve Levent Güvercin (46), sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı. Araç dere yatağına uçtu. Bir vatandaş polise haber verdi. Ekipler, Levent Güvercin'i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. Mehmet Güvercin'in öldüğü belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobilin dereye düşme anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Güvercin
Levent Güvercin
Mehmet Güvercin
Levent Güvercin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.