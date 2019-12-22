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Kucak kucak acı! ...

Dereye uçan araçta can pazarı yaşandı. Küçük kardeş, kucağında ağabeyinin cesedi ile . Olay dün 'da yaşandı. Mehmet (51) ve (46), sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı. Araç dere yatağına uçtu. Bir vatandaş polise haber verdi. Ekipler, Levent Güvercin'i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. 'in öldüğü belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobilin dereye düşme anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kucak kucak acı!
Dereye uçan araçta can pazarı yaşandı. Küçük kardeş, kucağında ağabeyinin cesedi ile . Olay dün 'da yaşandı. Mehmet (51) ve Levent Güvercin (46), sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı. Araç dere yatağına uçtu. Bir vatandaş polise haber verdi. Ekipler, Levent Güvercin'i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. 'in öldüğü belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobilin dereye düşme anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Güvercin



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