İndirim yok! Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya istenen ceza belli oldu

kızını öldüren baba hakkındasuçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Olay geçen 27 Haziran'da meydana geldi.(67) aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı(28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldürdü. Katilin, kızının 'godoş' demesi üzerine kendini kaybettiğini söylediği ortaya çıktı. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapisGülnur Yılmaz, henüz 28 yaşındaydı. Annesinin yerini söylediği için babası tarafından öldürüldü.