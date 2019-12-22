İndirim yok! Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya istenen ceza belli oldu

Doktor kızını öldüren baba hakkında 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Olay geçen 27 Haziran'da meydana geldi. Mustafa Ali Yılmaz (67) aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldürdü. Katilin, kızının 'godoş' demesi üzerine kendini kaybettiğini söylediği ortaya çıktı. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.
Gülnur Yılmaz, henüz 28 yaşındaydı. Annesinin yerini söylediği için babası tarafından öldürüldü.
Gülnur Yılmaz, henüz 28 yaşındaydı. Annesinin yerini söylediği için babası tarafından öldürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.