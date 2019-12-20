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'da 2.1 milyon devretti

6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira haftaya devretti. 5 bilenler 11 bin 676 lira, 4 bilenler 183 lira, 3 bilenler ise 15 lira 45 kuruş ikramiye alacak.

2.1 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira haftaya devretti. 5 bilenler 11 bin 676 lira, 4 bilenler 183 lira, 3 bilenler ise 15 lira 45 kuruş ikramiye alacak.

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