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Sivas'tan İstanbul'a kadar takip etti, bıçakladı! "Eşimi bıçakladım ne kadar yerim!"

Sivaslı Mehmet K. (24), dayaktan kaçan eşi Süheyla'yı (20) İstanbul Kartal'a kadar kovaladı. 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İlk sözü ise şaşırttı: Eşimi bıçakladım, ne kadar ceza yerim?

Eşimi bıçakladım ne kadar yerim!
Sivaslı Mehmet K. (24), dayaktan kaçan eşi Süheyla'yı (20) İstanbul Kartal'a kadar kovaladı. 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İlk sözü ise şaşırttı: Eşimi bıçakladım, ne kadar ceza yerim?

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