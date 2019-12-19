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'daki te tüyleri diken diken eden detay! "Eşini boşa ben alacağım"

'da sokak ortasında "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak ateş açan şahıs bir kişiyi öldürdü. in altında yatan sebep ise akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre maktul, daha önce şahsı tehdit ederek "Eşinden boşan onunla ben evleneceğim" dedi.

Eşini boşa ben alacağım
Sokak ortasındaki in zanlısı tutuklandı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Raman Kumaş, Hasan Gündüz'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklandı. İfadesinde yaşananları anlattı: "Eşim beni bir gün çocukluk arkadaşı olan Hasan ile tanıştı. Bizi rahatsız etmeye başladı. Adres ve telefonlarımızı değiştirdi. Yine bizi buldu. Tabancayla kovaladı. 'Eşini boşa ben alacağım' dedi. Polise giderek şikayetçi olduk. Olay günü önümü kesti, yumruk attı. Eve gittim, tüfeği çıkartıp çuvala koydum. Hasan beni görünce tehditlere başladı. Çuvaldan av tüfeğini çıkardığım sırada tüfek ateş aldı ve saçmalar Hasan'ın göğsüne isabet edince kanlar içinde yere düştü. Hasan arasında ne var bilmiyorum. Zaten emniyette de bununla ilgili şikayetlerimiz var."



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