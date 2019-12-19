KOÇ Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'a şantaj yaparak 1 milyon 150 bin lirasını aldığı iddia edilen, üniversite çalışanı Ramazan Kalaycı'nın yargılandığı davaya dün devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesine göre Ayşe İnan, boşanma aşamasında olduğu eşiyle sorunlarını, uyuşturucu kullandığı için çocuğunun elinden alınabileceği gibi kaygılarını sanık Kalaycı'ya anlattı.







Kalaycı ise iddiaya göre, "Polisin ve MİT'in elinde kayıtlar var. Uyuşturucudan kayıtların var. Narkotik takibine düşmüşsün. Torbacılar ile çekilmiş fotoğrafların var. Emniyet ve MİT'te tanıdıklarım var, kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek Ayşe İnan'ı korkuttu. İnan da bu kayıt ve belgelerin silinmediği takdirde boşanma aşamasında, çocuğunun elinden alınacağından korktuğu için Kalaycı'ya toplamda 1 milyon 150 bin lira verdi. Açılan davada Ramazan Kalaycı'ya 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıl 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.





'PARA KARŞILIĞINDA DEKONT VERDİ'

Davanın dünkü duruşmasına, rektör Umran Savaş İnan ile şikayetçi kızı Ayşe İnan ve tutuksuz sanık Ramazan Kalaycı katıldı. Ayşe İnan ifadesinde, "Paraları Koç Üniversitesi'nde sanığın odasındayken verdim. Odada başka kimse yoktu, gören olmadı. Sanığa bu paraları verdiğimi ispatlayacak kamera gibi bir delilim yoktur. Paralar çok olduğu için torbayla getirdim. Paraları verdikten sonra sanık bana, en son ödediğim paranın belgesi olarak dekont verdi. Ben 1 milyon 150 bin lirayı 3 defada ödedim. Paraları babamın hesaplarından alarak sanığa verdim" dedi.





Umran Savaş İnan

'KIZIMA PARALARI VERDİM, NE YAPACAĞINI SORMADIM'

Tanık olarak dinlenen Umran Savaş İnan da ifadesinde şunları söyledi: "Sanık Ramazan Kalaycı üniversitede dış ilişkiler müdürüydü. Kızım Ayşe İnan'ın eski eşine iş bulma konusunda yardımcı oldu. Daha sonra boşanma davası sürecinde de yol gösterdi. Kızım benden aldığı paraları, şantajla sanığa verdiğini söyledi. Kızımın boşanma davası da olduğu için, çocuğundan ayrı bırakılma tehdidi altında bu paraları ödediğini söyledi. Kızıma paraları verirken ne yapacağını sormadım. ABD'den yeni gelmişti. Hem ABD'den yeni gelmesi hem de eski eşinin ailesine verebileceği kanaatiyle ben parayı ne yaptığını sormadım" dedi.