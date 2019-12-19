İzmir'de 13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu İzmir'de, maden suyu şişesinin fırlayan kapağı, ortaokul öğrencisi Hilal Topçu'nun bir gözünde yaklaşık yüzde 90 görme kaybına neden oldu. 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

İzmirli Hilal Topçu (13) soda şişesini açmak istedi. Fırlayan kapak sol gözüne isabet etti. Görme yetisini yüzde 90 kaybetti. TÜM MANŞETLER