Bugünkü
Takvim

İzmir'de 13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu

İzmir'de, maden suyu şişesinin fırlayan kapağı, ortaokul öğrencisi Hilal Topçu'nun bir gözünde yaklaşık yüzde 90 görme kaybına neden oldu. 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

Göz kapağı
İzmirli Hilal Topçu (13) soda şişesini açmak istedi. Fırlayan kapak sol gözüne isabet etti. Görme yetisini yüzde 90 kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de 13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri