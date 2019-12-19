Danimarka'da 5 bin 700 yıllık çiğnenmiş sakız bulundu

Danimarka'nın Syltholm Adası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 5 bin 700 yıl öncesine ait sakız ortaya çıktı. Araştırmacılar diş izinden çiğneyene ulaştı! Cinsiyeti kadın. Zatürreden ölmüş Danimarka'da 5 bin 700 yıl öncesine ait sakız ortaya çıktı. Araştırmacılar diş izinden çiğneyene ulaştı! Cinsiyeti kadın. Zatürreden ölmüş
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