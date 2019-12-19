Alo Nebahat 13 milyonluk hayat! Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

Ankara Pursaklar Belediyesi, Ahmet Kartanak'dan 3 parsel kaldığını saptadı. Tek varisi ise evlatlığı Nebahat'tı. Görevliler aradı. "Alo, size 13 milyon lira değerinde arsa miras kaldı" deyince şoka uğradı: Dolandırıldığımı sandım. Böyle bir dönemde ilaç gibi geldi.
Kartanak, arsalardan birini satarak biriken 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödeyecek.
Kartanak, arsalardan birini satarak biriken 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödeyecek.
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