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Alo Nebahat 13 milyonluk hayat! Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

, 'dan 3 parsel kaldığını saptadı. Tek varisi ise evlatlığı Nebahat'tı. Görevliler aradı. "Alo, size 13 milyon lira değerinde arsa miras kaldı" deyince şoka uğradı: Dolandırıldığımı sandım. Böyle bir dönemde ilaç gibi geldi.

Alo Nebahat 13 milyonluk hayat
, Ahmet Kartanak'dan 3 parsel kaldığını saptadı. Tek varisi ise evlatlığı Nebahat'tı. Görevliler aradı. "Alo, size 13 milyon lira değerinde arsa miras kaldı" deyince şoka uğradı: Dolandırıldığımı sandım. Böyle bir dönemde ilaç gibi geldi.

Kartanak, arsalardan birini satarak biriken 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödeyecek.

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