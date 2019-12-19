Alo Nebahat 13 milyonluk hayat! Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

'dan 3 parsel kaldığını saptadı. Tek varisi ise evlatlığı'tı. Görevliler aradı. "Alo, size 13 milyon lira değerinde arsa miras kaldı" deyince şoka uğradı: Dolandırıldığımı sandım. Böyle bir dönemde ilaç gibi geldi.Kartanak, arsalardan birini satarak biriken 380 bin liralık emlak vergisi borcunu ödeyecek.