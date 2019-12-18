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Yaşadıkları kabus 14 saat sonra mutluluğa dönüştü

Manisa'da Esmanur Kıldıroğlu (8), yediği mantardan zehirlendi. Karaciğer fonksiyonlarını kaybetti. Annesi Hatice Dirik'ten (27) alınan doku sayesinde 14 saat içerisinde iyileşti.

Anasının kuzusu
Manisa'da Esmanur Kıldıroğlu (8), yediği mantardan zehirlendi. Karaciğer fonksiyonlarını kaybetti. Annesi Hatice Dirik'ten (27) alınan doku sayesinde 14 saat içerisinde iyileşti. Evladının zehirlendiğini öğrenince çok korktuğunu belirten Dirik, "Testlerde karaciğer dokum uyumlu çıkınca bir dakika bile düşünmeden ameliyata girdim. Karaciğerinin yeniden çalışmaya başladığını öğrenince mutluluktan ağladım" dedi. Minik yavru da annesine öpücükle teşekkür etti.

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