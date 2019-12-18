Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'ta pedofili skandalı yaşandı... Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, "13 yaş üzeri sevgili bulma ortamı, 11-12 ve 13-15 yaş arası sevgili bulma sayfası" adlı grupları açtı. Yüzlerce sapık da bu gruplara üye olup, müstehcen fotoğraflarını paylaştı.







Vahim olay Ekşi Sözlük yazarlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Yazarlar, "Bu grupları açanlar ve üye olanlar yargılansın" şeklinde yorumlar yaptı.



İşte tepkilerden bazıları yanda:



Aşağılık, sapık insanların çocuklara dadandığı sayfalar... Üyeleri acilen tutuklanmalı...



Bu grupta olan tüm üyeler ortadan kaldırılsa insanlık için büyük bir hizmet olur.



Ne kadar +18 üyesi varsa içeri tıkılmalı!



Çok iğrençsiniz tiplerden midem bulandı.



Şerefsiz sürüsü!



Lanet herifler, pis sapıklar.

Bu insanlar ölse gram üzülmem.



Yetkililer bir an önce bunları kapatıp, caydırıcı cezalar vermeli.







Sözlük yazarları, pedofili gruplara üye olan sapıklardan birini ifşa etti.