İstanbul Ataköy'de oturan ve yalnız yaşayan iş kadını Elif Şahin, babasının hastalığı nedeniyle kendisine yardım edeceğini söyleyen Dursun Karaoğlan ile tanıştı. İddiaya göre; sosyal medyadaki tanışma, daha sonra tacizlere kadar vardı. Şahin'e defalarca cinsel içerikli mesajlar gönderen Karaoğlan, karşılık bulamayınca işi tehdide kadar vardırdı. Ankara'da bir kamu kuruluşunda çalıştığı belirtilen ve kendisini MİT'çi olarak tanıtan Karaoğlan'ın, iki kez yaklaşmama kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.
Ölüm korkusu yaşayan Şahin, savcılığa şikayet dilekçesi yazdı. "Dışarı çıkamıyorum, yalnız gezemiyorum. Kendisinin zengin ve yalnız kadınları hedef seçtiğini öğrendim. Sürekli taciz etti. Benden karşılık bulamayınca, işi tehdide kadar vardırdı" ifadelerini kullandı.
Dursun Karaoğlan hakkında; tehdit, şantaj, darp ve yaralama suçlarından soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Elif Şahin, ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. Yetkililerden yardım istedi.
Dursun Karaoğlan
Ölüm korkusu yaşayan Şahin, savcılığa şikayet dilekçesi yazdı. "Dışarı çıkamıyorum, yalnız gezemiyorum. Kendisinin zengin ve yalnız kadınları hedef seçtiğini öğrendim. Sürekli taciz etti. Benden karşılık bulamayınca, işi tehdide kadar vardırdı" ifadelerini kullandı.
Dursun Karaoğlan hakkında; tehdit, şantaj, darp ve yaralama suçlarından soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Elif Şahin, ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. Yetkililerden yardım istedi.
Dursun Karaoğlan
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