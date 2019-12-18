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, tacizcisi yüzünden kabus dolu günler yaşamaya başladı!

İş kadını , tacizci yüzünden kabus dolu günler yaşamaya başladı: Öldürülmekten veya yüzüme kezzap atılıp, sakat bırakılmaktan korkuyorum...

Taciz 'Dursun'!
İstanbul Ataköy'de oturan ve yalnız yaşayan iş kadını Elif Şahin, babasının hastalığı nedeniyle kendisine yardım edeceğini söyleyen Dursun Karaoğlan ile tanıştı. İddiaya göre; sosyal medyadaki tanışma, daha sonra tacizlere kadar vardı. Şahin'e defalarca cinsel içerikli mesajlar gönderen Karaoğlan, karşılık bulamayınca işi tehdide kadar vardırdı. 'da bir kamu kuruluşunda çalıştığı belirtilen ve kendisini 'çi olarak tanıtan Karaoğlan'ın, iki kez yaklaşmama kararını ihlal ettiği ortaya çıktı.



Ölüm korkusu yaşayan Şahin, savcılığa şikayet dilekçesi yazdı. "Dışarı çıkamıyorum, yalnız gezemiyorum. Kendisinin zengin ve yalnız kadınları hedef seçtiğini öğrendim. Sürekli taciz etti. Benden karşılık bulamayınca, işi tehdide kadar vardırdı" ifadelerini kullandı.




hakkında; tehdit, şantaj, darp ve yaralama suçlarından soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

, ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi. Yetkililerden yardım istedi.



Dursun Karaoğlan

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