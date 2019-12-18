Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. 6 Aralık günü İzmir Ödemiş'te yaşanan olay isyan ettirdi. İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz'e "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek eziyet etti. Üç gün boyunca kapatıldığı odada ölüm kalım savaşı veren Filiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Omuriliğinde 3 tane kırık olan Filiz, hayattan göçüp giderken organlarıyla da 5 kişiyi iyileştirdi. Kızının başına gelene isyan eden baba Osman Toprak, damadı İbrahim Tekin ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi olduğunu söyledi.



Osman Toprak, kızının katillerinden mahkemede hesap soracak.

"Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu severdi. Ben de bundan sonra çok yaşamam. Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adamın idam edilmesini istiyorum" dedi.