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Dövülerek öldürülen 'in babası isyan etti: Ciğerim yanıyor

Bakımsız olduğu için eşinden şiddet gören , hayatını kaybetti. Acılı babası, şunları söyledi: Ciğerim yanıyor. Eşinden ve kayınvalidesinden şikayetçiyim.

Ciğerim yanıyor

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. 6 Aralık günü İzmir Ödemiş'te yaşanan olay isyan ettirdi. , 18 yıllık eşi Filiz'e "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek eziyet etti. Üç gün boyunca kapatıldığı odada ölüm kalım savaşı veren Filiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Omuriliğinde 3 tane kırık olan Filiz, hayattan göçüp giderken organlarıyla da 5 kişiyi iyileştirdi. Kızının başına gelene isyan eden baba , damadı İbrahim Tekin ile annesi Vesile Tekin'den şikayetçi olduğunu söyledi.


Osman Toprak, kızının katillerinden mahkemede hesap soracak.

"Filiz'in kimseye kötülüğü yoktu. Herkes onu severdi. Ben de bundan sonra çok yaşamam. Ciğerim yanıyor. Kızımı öldüren adamın idam edilmesini istiyorum" dedi.

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