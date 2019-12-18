Bursalı temizlikçi Hidayet Sevinç, üşümesin diye beresini sokak kedisine giydirdi. Ortaya çıkan bu görüntü tekir kadar insanların yüreğini de ısıttı... Bursalı temizlikçi Hidayet Sevinç, üşümesin diye beresini sokak kedisine giydirdi. İnsanlık dersi verdi. Bu görüntü tekir kadar insanların yüreğini de ısıttı.
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