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'da temizlik işçisi, üşümesin diye beresini sokak kedisine taktı

lı temizlikçi , üşümesin diye beresini sokak kedisine giydirdi. Ortaya çıkan bu görüntü tekir kadar insanların yüreğini de ısıttı...

Güzel hare'cat'
lı temizlikçi , üşümesin diye beresini sokak kedisine giydirdi. İnsanlık dersi verdi.

Bu görüntü tekir kadar insanların yüreğini de ısıttı.



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