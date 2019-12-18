Amatör dağcı Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), 1 Aralık'ta Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken kayıplara karıştı.
Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp
Arama çalışmaları sürerken, dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" yazdı.
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