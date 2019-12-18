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Amatör dağcı 'ın eşinden duygusal paylaşım

Amatör dağcı (31) ve (37), 1 Aralık'ta Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken kayıplara karıştı. Arama çalışmaları sürerken, dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" yazdı.

Darmadağın

Amatör dağcı (31) ve (37), 1 Aralık'ta Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken kayıplara karıştı.


Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp

Arama çalışmaları sürerken, dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" yazdı.

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