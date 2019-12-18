Otomatik kapıya sıkışan küçük çocuk, korkunç şekilde can verdi. Olay, Adana'da meydana geldi. Suriyeli 5 yaşındaki Ömer El Mahmut, bahçede oynadığı sırada otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkışarak can verdi.

Haberi alır almaz eve giden baba Halıd El Mahmut ile anne Iman Ali El Kerru, evlat acısıyla feryat etti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.



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