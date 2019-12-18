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'da kahreden olay! Otomatik kapıya sıkışan küçük çocuk feci şekilde can verdi

’da 5 yaşındaki , otomatik kapıya sıkışıp hayatını kaybetti. Ailesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Haberi alır almaz eve giden baba Halıd El Mahmut ile anne Iman Ali El Kerru, evlat acısıyla feryat etti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Tarifsiz acı

Otomatik kapıya sıkışan küçük çocuk, korkunç şekilde can verdi. Olay, 'da meydana geldi. Suriyeli 5 yaşındaki , bahçede oynadığı sırada otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkışarak can verdi.

Haberi alır almaz eve giden baba Halıd El Mahmut ile anne Iman Ali El Kerru, evlat acısıyla feryat etti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.


BURADA CAN VERDİ

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