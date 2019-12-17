Yunusemre insanlığı

Yunusemre İlçesi'nde "İnsanlık ölmemiş" dedirten bir olay yaşandı. Bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi, sulama borusuna 5 lira sıkıştırdı.sahibi İbrahim Zeybek,Kendisini bulup teşekkür edip parasını geri vermek istiyorum" diye konuştu.