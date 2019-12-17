Yunusemre insanlığı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde "İnsanlık ölmemiş" dedirten bir olay yaşandı. Bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi, sulama borusuna 5 lira sıkıştırdı.
Arazi sahibi İbrahim Zeybek, "Böyle güzel hareketler bizi duygulandırıyor. Günümüzde hala iyi insanlar var. Kendisini bulup teşekkür edip parasını geri vermek istiyorum" diye konuştu.
Arazi sahibi İbrahim Zeybek, "Böyle güzel hareketler bizi duygulandırıyor. Günümüzde hala iyi insanlar var. Kendisini bulup teşekkür edip parasını geri vermek istiyorum" diye konuştu.
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