Açık öğretim bürosuda çalışan kadın, feci bir şekilde can verdi. Olay dün Antalya'da geldi. Direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) kullandığı otomobil, bariyere çarptıktan sonra açık öğretim bürosuna daldı. Kazada açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41), Aslı Orak (37) ve yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Orak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., tutuklandı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, taziye mesajı yayınladı.
Otomobil, açık öğretim bürosunu yerle bir etti. Genç kadın yaşamını yitirdi.
Aslı Orak
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