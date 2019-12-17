On Numara'da 3 kişiye 190’ar bin

10 bilen 3 kişi, 190 bin 496'şar lira kazandı. 9 bilenler 3.663, 8 bilenler 192, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak
2, 6,10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 77
2, 6,10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 77
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