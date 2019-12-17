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On Numara'da 3 kişiye 190’ar bin

10 bilen 3 kişi, 190 bin 496'şar lira kazandı. 9 bilenler 3.663, 8 bilenler 192, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak.

3 kişiye 190’ar bin
10 bilen 3 kişi, 190 bin 496'şar lira kazandı. 9 bilenler 3.663, 8 bilenler 192, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira alacak

2, 6,10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 77

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