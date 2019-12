Mevlana dostları Konya’da buluşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Herkesi, hem Şeb-i Arus döneminde, hem Hazreti Mevlana 'nın Konya 'ya geldiği 3 Mayıs'ta hem de yıl boyunca Konyamıza davet ediyorum" dedi. Altay, "Hz. Mevlana, İslam'ın barış, sevgi, kardeşlik dini olduğunu ifade eden, onu temsil eden bir anlayışa sahiptir. O nedenle Hz. Mevlana'yı anma programlarının sadece katılımcılar için değil, tüm insanlık için birer mesaj olduğunu düşünüyorum. Her yıl, her milletten yüz binler bu müstesnâ an ile bütünleşebilmenin heyecanıyla şehrimize geliyor. Konyamız da kapılarını ardına kadar açıyor, Hz. Mevlâna'nın çağrısına gönül verip gelenleri dostça bağrına basıyor. Hazreti Mevlâna'nın ebedî aleme irtihalinin 746. yıldönümü vesilesiyle Konyamıza teşrif eden tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyor; kendilerini bu güzel şehirde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum" dedi.sınırları içinde bulunan Çatalhöyük, 10 bin yıl öncesine dayanan insanlığın en eski yaşam alanlarından biridir. Konya, Çatalhöyük kazıları ile 9 bin yıllık şehirciliğin olduğu bir merkez, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir. Hazreti Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin, Sadreddin Konevi'nin, Sultan Aladdin, Tahir Büyükkörükçü ve daha birçok değerin yaşadığı bir şehir. Başta Mevlana Türbesi olmak üzere; Tarihi Bedesten, Alaaddin Tepesi, Konya Panorama Müzesi, Konya Bilim Merkezi , Ecdat Bahçesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Tarihi Sille Köyü, Kilistra Antik Kenti , Meram Bağları mutlaka görülmeli; Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma camiler, medreseler ziyaret edilmeli.Büyükşehir Belediyesi, basılı Mesnevilerin yanı sıra Mobil Mesnevi uygulamasıyla dijital ortamda da Mesnevi'yi okurlarla buluşturuyor. Android ve IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanılan Mobil Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını farklı dillerde tüm dünyaya aktarıyor. Hz. Mevlâna'nın 13'üncü asırdan günümüzü aydınlatan fikirlerinin tüm dünyada daha fazla kişiye ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak Mesnevi'nin 26 dilde basımını yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, Mobil Mesnevi uygulamasıyla da dijital dünyadan tüm dünyaya ulaştıklarını ifade etti. Mobil Mesnevi uygulamasını 200 binden fazla kişinin indirdiğini kaydetti.