Kilo veremeyen para iadesi isteyebilir

Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Size uygulanacak olan işlemlerin sıralaması ve beklenen hedef gibi sözleşme içinde yer alacak bilgiler işinizi sağlama alır. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Çünkü özel hastanelerden alınan hizmetlerde tüketici hakkına göre il-ilçe hakem heyetine başvuru yapabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL