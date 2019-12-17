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Hırsızların yeni hedefi otomobil ları!

'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek ları. Saniyeler içinde farları söken hırsızlar, bunları değerinden oldukça düşük fiyata satıyor.

'Far'klı soygun
İstanbul'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek ları. Saniyeler içinde farları söken hırsızlar, bunları değerinden oldukça düşük fiyata satıyor. Hasar Danışmanı Burak Salur, farlar maliyeti çok yüksek parçalar olduğu için hırsızlık olaylarının arttığını vurguladı. Salur, "Aracına göre değişiyor fakat 8-10 bin lira civarında tek far maliyeti olan araçlar var.



Aracınızı yaptırmak istediğinizde de far ve tampon hasarlarından doğan maliyetler ortalama 20-25 bin lira. Lüks araçların hasarı 40 bin lirayı buluyor" dedi.

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