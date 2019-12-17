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Emniyetten boyu 1,65 olan sürücülere uyarı

polisi, sürücü ve yolcuları, larına karşı uyardı: Boyu 1.65’in altında olan sürücüler ve ön koltukta oturan yolcular, hava yastık mesafesini dikkate alsınlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetleri Başkanlığı, boyu 1.65 metre olan sürücülerin ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi: Sürücü ve tüm yetişkin yolcular, özellikle boyu 165 santimetreden düşük olanlar, emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalı. Araçta hava yastığı olsun olmasın arka koltukta oturan çocuklar yüzde 29 daha güvendedir.

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