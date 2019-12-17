Emniyetten boyu 1,65 olan sürücülere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, boyu 1.65 metre olan sürücülerin ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi: Sürücü ve tüm yetişkin yolcular, özellikle boyu 165 santimetreden düşük olanlar, emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalı. Araçta hava yastığı olsun olmasın arka koltukta oturan çocuklar yüzde 29 daha güvendedir.
- Yaşam
- 17.12.2019
- Gazete
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