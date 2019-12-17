Elazığ'da annesini darp edip hastanelik eden şahıs tutuklandı Elazığ'da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.’yi (58) feci şekilde darp etti. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

Elazığ'da 58 yaşındaki anne H.G. oğlu F.G. tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Yakalanan cani evlat, tutuklandı. Kadın kurtuldu. TÜM MANŞETLER