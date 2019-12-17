Disleksi olan Ilgın, konservatuvara birincilikle girdi

Muğla'da yaşayan Ilgın Durmuş'un (10), ilkokul birinci sınıfta öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' olduğu ortaya çıktı. Küçük kız üç yıl özel eğitim aldı. Disleksiyi yenmeyi başardı. Hatta Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 97 kişi içerisinden birincilikle kazandı. Bunun yanı sıra yan flüt, tiyatro, piyano ve cimnastik eğitimi de alan Durmuş, "Başarımı aileme, öğretmenlerime ve 'Duman' isimli kedime borçluyum" dedi.
- Yaşam
- 17.12.2019
- Gazete
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