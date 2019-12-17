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Disleksi olan Ilgın, konservatuvara birincilikle girdi

'da yaşayan 'un (10), ilkokul birinci sınıfta öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' olduğu ortaya çıktı. üç yıl aldı. Disleksiyi yenmeyi başardı.

Ilgın yeşerdi!
Muğla'da yaşayan 'un (10), ilkokul birinci sınıfta öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' olduğu ortaya çıktı. üç yıl aldı. Disleksiyi yenmeyi başardı. Hatta Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 97 kişi içerisinden birincilikle kazandı. Bunun yanı sıra yan flüt, tiyatro, piyano ve cimnastik eğitimi de alan Durmuş, "Başarımı aileme, öğretmenlerime ve 'Duman' isimli kedime borçluyum" dedi.

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