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Aralık ortasında deniz keyfi

cenneti 'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere aktı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gidenlerin bir kısmı yürüyüş keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar da güneşlenip, bronzlaştı. 'in mavi sularına kendini bırakan ler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

Aralık ortasında deniz keyfi
Turizm cenneti 'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere aktı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gidenlerin bir kısmı yürüyüş keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar da güneşlenip, bronzlaştı. 'in mavi sularına kendini bırakan ler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

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