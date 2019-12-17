Aralık ortasında deniz keyfi

Turizm cenneti Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere aktı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gidenlerin bir kısmı yürüyüş keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar da güneşlenip, bronzlaştı. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.
- Yaşam
- 17.12.2019
- Gazete
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