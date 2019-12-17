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'da feci kaza! Geriye sadece bu kare kaldı...

'da dün meydana gelen kazada, 'ın kullandığı otomobil, kavşağın beton blokuna çarptı. Sürücü Elmas, eşi Emine Elmas, gelini ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Talat Elmas, Aysel Elmas ve dedesiyle aynı adı taşıyan Talat Elmas, yaşamını yitirdi. Ölümleri yakınlarını yasa boğdu.

Geride bu kare kaldı
Antalya'da dün meydana gelen kazada, Talat Elmas'ın kullandığı otomobil, kavşağın beton blokuna çarptı. Sürücü Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. , Aysel Elmas ve dedesiyle aynı adı taşıyan Talat Elmas, yaşamını yitirdi. Ölümleri yakınlarını yasa boğdu.



Musa Elmas, kazada babasını eşini ve çocuğunu kaybetti

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