Antalya'da dün meydana gelen kazada, Talat Elmas'ın kullandığı otomobil, kavşağın beton blokuna çarptı. Sürücü Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Talat Elmas, Aysel Elmas ve dedesiyle aynı adı taşıyan Talat Elmas, yaşamını yitirdi. Ölümleri yakınlarını yasa boğdu.
Musa Elmas, kazada babasını eşini ve çocuğunu kaybetti
Musa Elmas, kazada babasını eşini ve çocuğunu kaybetti
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