

10 günlük motosikleti sonu oldu. Kaza dün İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Mir Shahzad Rabi (18), 10 gün önce satın aldığı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak bariyerlere çarpan motosiklet parçalara ayrılırken, Rabi feci şekilde can verdi. Arkasından gelen iki arkadaşı kaza nedeniyle şok geçirdi. Beylikdüzü Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi öğrencisi Mir Shahzad Rabi, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğlunun ölüm haberi alan Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi yıkıldı.