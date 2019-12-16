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Trafik sında hayatını kaybeden , sağlık müdürünün oğlu çıktı

’da lise öğrencisi , 10 gün önce motosiklet aldı. Geçirdiği da kurtarılamadı. Eyaleti Müdürü’nün oğlu olduğu anlaşıldı.


10 günlük motosikleti sonu oldu. dün Bağcılar'da meydana geldi. Mir Shahzad Rabi (18), 10 gün önce satın aldığı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak bariyerlere çarpan motosiklet parçalara ayrılırken, Rabi feci şekilde can verdi. Arkasından gelen iki arkadaşı kaza nedeniyle şok geçirdi. Beylikdüzü Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi öğrencisi , eyaleti Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.




Oğlunun ölüm haberi alan Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi yıkıldı.



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