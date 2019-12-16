Şube değişikliğini reddedebilirsiniz

Burada öncelikle iş sözleşmenize bakmak gerekir. İş sözleşmenizde böyle bir değişikliğin yapılabileceği ile ilgili bir madde varsa bu madde uyarınca kural olarak şube değişikliği size haklı nedenle fesih imkanı vermez. Fakat bu değişiklik çalışma koşullarınızı eskiye nazaran ciddi bir şekilde ağırlaştırıyorsa veya işveren bu değişikliği, kasten, mobbing uygulamak amacıyla yapıyorsa, değişiklik teklifini reddederek, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Tazminatınızı alabilirsiniz.Hakkınızda para karşılığı evlendiğinize yönelik bir şüphe tek başına ceza almanız bakımından yeterli değildir. Bu hususun ispatlanması gerekir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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