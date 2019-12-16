Şube değişikliğini reddedebilirsiniz

5 yıldır aynı şubede çalışıyorum. Şimdi beni başka bir şubeye gönderiyorlar. Bu şubeye 3 vasıta ile ulaşabiliyorum. Yol parası olarak tek vasıta parası veriyorlar. Geri kalan cebimden çıkacak. Yeni şubeye gitmeyi kabul etmeyip tazminat alma hakkım var mı?
Burada öncelikle iş sözleşmenize bakmak gerekir. İş sözleşmenizde böyle bir değişikliğin yapılabileceği ile ilgili bir madde varsa bu madde uyarınca kural olarak şube değişikliği size haklı nedenle fesih imkanı vermez. Fakat bu değişiklik çalışma koşullarınızı eskiye nazaran ciddi bir şekilde ağırlaştırıyorsa veya işveren bu değişikliği, kasten, mobbing uygulamak amacıyla yapıyorsa, değişiklik teklifini reddederek, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Tazminatınızı alabilirsiniz.
İSPAT GEREKİR
3'üncü kez yabancı bir kadınla evlenmek üzereyim. Arkadaşlarım durumun şüpheli olabileceğini ve hapse girebileceğimi söyledi. Bu evliliklerimin hepsini severek yaptım. Kesinlikle bu evlilikler için para almadım. Banka kayıtlarım açık. Ceza almam söz konusu olabilir mi?
Hakkınızda para karşılığı evlendiğinize yönelik bir şüphe tek başına ceza almanız bakımından yeterli değildir. Bu hususun ispatlanması gerekir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Burada öncelikle iş sözleşmenize bakmak gerekir. İş sözleşmenizde böyle bir değişikliğin yapılabileceği ile ilgili bir madde varsa bu madde uyarınca kural olarak şube değişikliği size haklı nedenle fesih imkanı vermez. Fakat bu değişiklik çalışma koşullarınızı eskiye nazaran ciddi bir şekilde ağırlaştırıyorsa veya işveren bu değişikliği, kasten, mobbing uygulamak amacıyla yapıyorsa, değişiklik teklifini reddederek, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Tazminatınızı alabilirsiniz.
İSPAT GEREKİR
3'üncü kez yabancı bir kadınla evlenmek üzereyim. Arkadaşlarım durumun şüpheli olabileceğini ve hapse girebileceğimi söyledi. Bu evliliklerimin hepsini severek yaptım. Kesinlikle bu evlilikler için para almadım. Banka kayıtlarım açık. Ceza almam söz konusu olabilir mi?
Hakkınızda para karşılığı evlendiğinize yönelik bir şüphe tek başına ceza almanız bakımından yeterli değildir. Bu hususun ispatlanması gerekir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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